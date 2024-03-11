Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil şarampole yuvarlandı, 1 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Ramazan G. idaresindeki 01 ABZ 271 plakalı otomobil, Çelik köyü rampasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü Ramazan G. yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN