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Adıyaman'ın Besni ilçesinde silahlı kavga: 1 kişi ağır yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan silahlı kavgada aralarında husumet olduğu iddia edilen Y.K. ile H.C. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.C. tarafından Y.K'ye ateş edildi. Yaralanan Y.K. hastaneye kaldırıldı ve şüpheli gözaltına alındı.