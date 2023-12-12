Üye Girişi
Haberler

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığından Uyuşturucu ve Suçla Mücadele Operasyonu

Güncelleme:
Abone Ol

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son 1 hafta içerisinde 42 şahıs hakkında işlem gerçekleştirdi. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 30 gram metamfetamin, bonzai, 3 gram toz esrar ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca suç içerikli paylaşımlarda bulunan 7 şahıs hakkında adli işlem yapıldı ve yasadışı bahis ve müstehcen içerikli 537 sosyal medya hesabının kapatılması için çalışmalar yapıldı. Çelikhan ilçesinde ise Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık olaylarıyla ilgili 7 şahıs hakkında işlem gerçekleştirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son 1 hafta içerisinde 42 şahıs hakkında işlem gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde 30 gram metamfetamin, bonzai, 3 gram toz esrar ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelerine el konulurken 28 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Jandarma ekipleri aynı zamanda suç içerikli paylaşımlarda bulunan 7 şahıs hakkında da adli işlem gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri aynı zamanda yasadışı bahis ve müstehcen içerikli 537 sosyal medya hesabının kapatılması için çalışmalarda bulunarak BTK'ya bilgi verdi.

Jandarma ekipleri, Adıyaman'a bağlı Çelikhan ilçesinde Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık olaylarıyla ilgili ise 7 şahıs hakkında işlem gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Adıyaman Jandarma Dolandırıcılık Güvenlik Uyuşturucu Suç 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Saadet Partili Hasan Bitmez'in son durumu nedir? Hasan Bitmez'in sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? Saadet Partili Hasan Bitmez meclis kürsüsünde baygınlık geçirdi! Halil Umut Meler ne dedi? Halil Umut Meler'in ifadesi nedir? Faruk Koca'nın ifadesi nedir? Faruk Koca tutuklandı mı? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler son hali! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 12 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? LİG MAÇLARI ERTELENDİ | Süper lig ne zamana kadar ertelendi? TFF lig maçları ertelendi mi? Süper lig maçları neden ertelendi 2023?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title