Haberler ›› 3. Sayfa ›› Adıyaman İl Jandarma Komutanlığından Uyuşturucu ve Suçla Mücadele Operasyonu

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığından Uyuşturucu ve Suçla Mücadele Operasyonu

12 Aralık 2023 14:39 Güncelleme: 14:40 Abone Ol

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son 1 hafta içerisinde 42 şahıs hakkında işlem gerçekleştirdi. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 30 gram metamfetamin, bonzai, 3 gram toz esrar ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca suç içerikli paylaşımlarda bulunan 7 şahıs hakkında adli işlem yapıldı ve yasadışı bahis ve müstehcen içerikli 537 sosyal medya hesabının kapatılması için çalışmalar yapıldı. Çelikhan ilçesinde ise Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık olaylarıyla ilgili 7 şahıs hakkında işlem gerçekleştirildi.