Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında Silah Operasyonu: 2 Gözaltı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen silah operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda piyade tüfeği, av tüfeği ve farklı çaplarda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar jandarma komutanlığına götürüldü.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen silah operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışmalar neticesinde C.K., ve R.K., isimli şahısların ikamet ettikleri adreslere operasyon düzenlendi. Yapılan silah operasyonunda 1 adet piyade tüfeği, 1 adet av tüfeği ve 39 adet farklı çaplarda fişek ele geçirildi.

Silah ve mermiler muhafaza altına alınırken her iki şahıs ise gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN