Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında kesinleşmiş 13 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar sonucunda, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 13 yıl 5 ay kesinleşmiş bulunan M.E. isimli şahsı yakaladı.

Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN