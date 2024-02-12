Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahsı Yakaladı
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Açıktan Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan aranan ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç.İ.'yi yakaladı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.
Jandarma ekipleri yaptıkları çalışma ile, 'Açıktan Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan arandığı ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edilen M.Ç.İ. yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN