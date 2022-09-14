Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman haberi... Sincik ilçesinde 4 kişi zehirlendi

3. Sayfa Haberleri

Adıyaman haberi... Sincik ilçesinde 4 kişi zehirlendi

Adıyaman haberi: Adıyaman'ın Sincik ilçesinde aynı aileden 3'ü çocuk toplam 4 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde aynı aileden 3'ü çocuk toplam 4 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sincik ilçesine bağlı İnlice Beldesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Öztürk Ailesinde 3'ü çocuk 4 kişi Sincik Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Şahıslar zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı. Zehirlenen Baba Mehmet Ali ve çocukları Mehmet Emin, Fatma ve Ebru Öztürk'ün genel sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

Öztürk Ailesinin, evlerine yakın bir dereden akan suyu içme suyu olarak kullandıkları ve zehirlenmenin bu sudan kaynaklanmış olabileceği iddia ediliyor. Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, dereden su numuneleri aldığı öğrenildi.

Sağlık Müdürlüğü ekipleri suyun eve ulaşımını sağlayan boru hattını mühürlediği ve aileyi bu sudan içmemeleri konusunda uyardığı ifade edildi.

Baba Mehmet Ali Öztürk, sağlık müdürlüğü ekiplerinin mühürlemesinden sonra içme suyu sıkıntısı çektiklerini söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Devlet Hastanesi Adıyaman Fırat Baba 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title