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Adıyaman haberi | Adıyaman'da sahte deterjan ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Adıyaman haberi | Adıyaman'da sahte deterjan ele geçirildi

Adıyaman habere göre Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde jandarma tarafından bir araca düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olan 250 paket sahte çamaşır deterjanı ile her biri 5 litrelik 100 adet plastik ambalajlı sıvı bulaşık deterjanı ele geçirildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde jandarma tarafından bir araca düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olan 250 paket sahte çamaşır deterjanı ile her biri 5 litrelik 100 adet plastik ambalajlı sıvı bulaşık deterjanı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, faturasız ve irsaliyesiz deterjan sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. Sevkiyatı gerçekleştiren aracı Çelik Köyü yakınlarında durduran ekipler, çerisinde yaptıkları kontrolde sahte olduğu belirlenen ve piyasa değeri yaklaşık 50 bin Türk Lirası olan 250 paket çamaşır deterjanı ile her biri 5 litrelik 100 adet plastik ambalajlı bulaşık deterjanı ele geçirdi. Araç sürücüsü M.K. jandarma tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Adıyaman Gölbaşı 3. Sayfa Haberler

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