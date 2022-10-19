Adıyaman haberi | Adıyaman'da kaçak alkol ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Adıyaman haber... Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada bidonlar içerisinde 46,5 litre kaçak alkol ele geçirdi. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada bidonlar içerisinde 46,5 litre kaçak alkol ele geçirdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada bir iş yerinde kaçak alkol üretildiği bilgisine ulaştı. Ekipler belirlenen adreste arama yaptı. Aramada 33 adet 0,5 litre pet şişe ve 6 adet bidon içerisinde toplam 46,5 litre sahte alkollü içecek ele geçirdi. İş yeri sahibi şüpheli F.A. isimli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem başlatıldı. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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