Adıyaman haber! Adıyaman'da, uyuşturucuya geçit yok

Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde ve ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor. Polis ekiplerince yapılan 4 farklı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenilen ve kovalamaca sonucu yakalanan S.E., isimli şahsın kullandığı araçtan 96,58 gram metamfetamin, 14,04 gram eroin, 0.57 gram esrar, 5 adet sentetik ecza hap, 0.80 gram bonzai ve 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. S.E., isimli şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yine polis ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde M.T., M.N.E., F.T., isimli şahıslara yönelik yapılan operasyonda ise 23.23 gram sentetik kannabinoid maddesi, 4.17 gram esrarla karışık kenevir tohumu, 1.23 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 0.25 gram metamfetamin maddesi, 4.37 gram toz esrar maddes, 8 kök Hint keneviri bitkisi, 1 adet hassas terazi ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine el konulurken 3 şahıs gözaltına alındı. Yine polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde H.A., isimli şahsın üzerinden 58.50 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan ve daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edilen H.A., isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bir başka olayla ilgili polis ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde Y.B.A., isimli şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Y.B.A., isimli şahsın 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN