Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslara Yönelik Şok Uygulama Yaptı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik şok uygulama yaptı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü aranan şahısların yakalanmasına yönelik 24 ekip ve toplam 132 personel ile şok uygulamalar yaptı.

Yapılan uygulamalarda 4 bin 408 şahıs sorgulandı. çeşitli suçlardan aranan 30 şahıs yakalandı. - ADIYAMAN