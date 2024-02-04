Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslara Yönelik Şok Uygulama Yaptı
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanması için 24 ekip ve 132 personel ile şok uygulamalar gerçekleştirdi. Uygulamalar sonucunda 4 bin 408 şahıs sorgulandı ve çeşitli suçlardan aranan 30 şahıs yakalandı.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik şok uygulama yaptı.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü aranan şahısların yakalanmasına yönelik 24 ekip ve toplam 132 personel ile şok uygulamalar yaptı.
Yapılan uygulamalarda 4 bin 408 şahıs sorgulandı. çeşitli suçlardan aranan 30 şahıs yakalandı. - ADIYAMAN