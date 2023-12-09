Adıyaman Emniyet Müdürlüğü 6 Şahsı Yakaladı
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahsı yakaladı. Şahıslar adli makamlara sevk edildikten sonra ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahsı yakaladı.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ekipleri aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda hırsızlık suçundan adli makamlarca kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6kişiyi yakaladı.
Hakkında 20 yıl cezası bulunan S.E., 20 yıl cezası bulunan H.A., 13 yıl 6 ay cezası bulunan O.D., 2 yıl 6 ay cezası bulunan C.U., 2 yıl 6 ay cezası bulunan A.T., 2 yıl 9 ay cezası bulunan B.G. isimli şahıslar yakalanarak adli makamlara sevk edildikten sonra ceza infaz kurumuna teslim edildi. - ADIYAMAN