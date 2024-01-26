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Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, 12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahsı Yakaladı

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Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan 12 yıl 1 ay 20 gün hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı. Aranan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan 12 yıl 1 ay 20 gün hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda bir çok suçtan aranan ve 12 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Ç.Ç., (29) isimli şahsı yakaladı.

Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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