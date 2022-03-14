ŞANLIURFA (İHA) - Adıyaman depremi Şanlıurfa'da hissedildi

ŞANLIURFA - Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Şanlıurfa'da da hissedildi.

AFAD, Adıyaman'da gerçekleşen depremin merkez üssünün Çelikhan olduğunu bildirirken, derinliğini 7.06 km olarak duyurdu. Deprem, Adıyaman'ın birçok ilçesinin yanı sıra Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep ve Elazığ gibi çevre illerden de hissedildi. Şanlıurfa'da depremi hisseden vatandaşlar kendilerini cadde ve sokaklara attı.