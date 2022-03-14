Adıyaman depremi Şanlıurfa'da hissedildi - Haberler

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Adıyaman depremi Şanlıurfa'da hissedildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adıyaman depremi Şanlıurfa'da hissedildi ŞANLIURFA - Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ŞANLIURFA (İHA) - Adıyaman depremi Şanlıurfa'da hissedildi

ŞANLIURFA - Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Şanlıurfa'da da hissedildi.

AFAD, Adıyaman'da gerçekleşen depremin merkez üssünün Çelikhan olduğunu bildirirken, derinliğini 7.06 km olarak duyurdu. Deprem, Adıyaman'ın birçok ilçesinin yanı sıra Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep ve Elazığ gibi çevre illerden de hissedildi. Şanlıurfa'da depremi hisseden vatandaşlar kendilerini cadde ve sokaklara attı.

Adıyaman depremi Şanlıurfa'da hissedildi

Adıyaman depremi Şanlıurfa'da hissedildi

Adıyaman depremi Şanlıurfa'da hissedildi

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - 3. Sayfa

Şanlıurfa, Adıyaman, Deprem, 3. Sayfa, Haberler

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