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Adıyaman'daki Trafik Kazasında Yaralıların Durumu Gelişiyor

Adıyaman'daki Trafik Kazasında Yaralıların Durumu Gelişiyor
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kamera görüntüleri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve aracın taklalar atarak şarampole yuvarlandığını gösteriyor. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, önceki gün 6 kişinin yaralandığı trafik kazasında kaza anının kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Ahmet P. (41) yönetimindeki 02 KA 355 plakalı otomobil, Kahta Baraj yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanmış ve meydana gelen kazada sürücünün yanı sıra araçta bulunan Gülsüm P. (40), Zehra P. (21), Ahmet P. (16), Ayşenur P. (11), Meryem Rümeysa P. (6) yaralanmıştı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yaşanan kaza sonrası kaza anlarına ait kamera görüntüleri otaya çıktı.

Kaza öncesi sürücünün hakimiyetini kaybettiği otomobilin kara yolunda sağa sola yalpalandığı daha sonra ise taklalar atarak şarampole yuvarlandığı ortaya çıktı. Kaza anını saniye saniye kaydeden kameralara vatandaşların yardım için koşma anları da yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Güvenlik 3-sayfa trafik Hukuk Kahta Yaşam Kaza

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