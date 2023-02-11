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Adıyaman'daki enkazların dron görüntüsü

3. Sayfa Haberleri

Adıyaman'daki enkazların dron görüntüsü

Adıyaman'da 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle yıkılan Adıyaman'daki binaların enkazları dron ile görüntülendi.

Adıyaman'da 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle yıkılan Adıyaman'daki binaların enkazları dron ile görüntülendi.

Depremin 6. gününde enkazlardan canlı bir kişiyi çıkartmak için hassas bir çalışma yürütülürken, diğer taraftan enkazdaki cansız bedenlere ulaşılmaya çalışılıyor. Enkaz altında kimsenin olmadığı tespit edilince iş makineleri daha yoğun çalışıyor.

Yüzlerce yapının yıkıldığı Adıyaman'da enkazlar dron ile görüntülendi. Yapıların üzerinde çok sayıda iş makinesi ve ekipler ayrıştırma çalışmasını yürütüyor. Enkazlar temizlenmeye çalışılıyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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