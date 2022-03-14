Adıyaman'daki deprem Malatya'da da hissedildi - Haberler

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Adıyaman'daki deprem Malatya'da da hissedildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adıyaman'daki deprem Malatya'da da hissedildi

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem Malatya'da da hissedildi.

ÇELİKHAN, ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem Malatya'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 15.38'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa gibi çevre illerde de hissedildi. Malatya'da depremi hisseden vatandaşlar kendilerini sokağa attı. - MALATYA

Adıyaman'daki deprem Malatya'da da hissedildi

Adıyaman'daki deprem Malatya'da da hissedildi

Adıyaman'daki deprem Malatya'da da hissedildi

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman, Çelikhan, Malatya, Deprem, 3. Sayfa, Haberler

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