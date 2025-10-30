Adıyaman'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi'nde yol yapımı devam eden çevre yolu mevkiinde F.B. idaresindeki 26 DB 918 plakalı otomobil, K.T. yönetimindeki 02 ACU 977 plakalı kamyonet ve Ö.K., idaresindeki 63 AFE 968 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücülerden K.T. ve F.B. ve 26 DB 918 plakalı otomobilde bulunan Y.I., S.B. ve M.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN