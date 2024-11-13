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Adıyaman'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Araç Çarpıştı

Adıyaman'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Araç Çarpıştı
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Adıyaman'da Hastane Kavşağı yakınlarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbiriyle çarpıştı. Kazada ölen veya yaralanan olmadı, ancak araçlarda maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç bir birine girdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Hastane Kavşağı yakınlarında 1 şehir içi yolcu minibüsü, 1 hafif ticari araç, 2 otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yaşanan kaza sonrasında minibüste bulunan yolcular olay yerine çağrılan başka bir minibüse alındı. Araçlar, polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrası yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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