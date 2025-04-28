Adıyaman'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman'da, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abdulbaki G., idaresindeki 02 ABG 444 plakalı otomobil, Safiye Ç., idaresindeki 02 HY 380 plakalı otomobil ve sürücüsü öğrenilemeyen 02 FC 275 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Eğriçayı Köprüsü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kaza sonrası Abdulbaki G., idaresindeki otomobil takla atarak ters döndü. Yaşanan kazada sürücülerden Abdulbaki G., ile Safiye Ç., yaralandı. Her iki yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza yapan araçlar ise polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN