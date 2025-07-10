Adıyaman'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Adıyaman'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kadın yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Adıyaman'da, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 34 DG 9876 plakalı otomobil, 02 HF 705 plakalı hafif ticari araç, 72 ACL 923 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman Atatürk Bulvarı Mimar Sinan Parkı karşısında çarpıştı. Meydana gelen kazada araçta yolcu olarak bulunan G.Ş., isimli kadın yaralandı. Yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan G.Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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