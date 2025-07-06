Adıyaman'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Adıyaman'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, üç aracın karışmış olduğu zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Örenli TOKİ Mevkiinde üç araç bir birine girdi. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında araçlarda yolcu olarak bulunan Kemal E., isimli 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazaya karışan araçlar ise yapılan incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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