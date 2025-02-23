Adıyaman'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olayda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde Erol K. idaresindeki 80 KU 494 plakalı hafif ticari araç, Halil B. idaresindeki 06 AF 3472 plakalı otomobil ile Seydi Vakkas E. idaresindeki 33 AJB 308 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle araçlardan biri yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Umut E.'ye çarptı. Kazada yaralanan Umut E., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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