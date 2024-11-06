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Adıyaman'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Adıyaman'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kişi hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Altınşehir Köprüsü yakınlarında 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Zincirleme trafik kazasının bulunduğu yere çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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