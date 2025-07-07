Adıyaman'da Yunus Polis Motosikleti Devrildi, 2 Polis Yaralandı
Adıyaman merkezde bir yunus polis motosikletinin devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da yunus polis ekibinin kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Sanayi Sitesi Kavşağı yakınlarında yunus polis motosikleti, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan H.A., ile R.A., yaralandı.
Yaralı polisler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa