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Adıyaman'da Yüksekten Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti

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Adıyaman'da balkonundan düşen 33 yaşındaki Ali Osman Ulum, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da yüksekten düşerek ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Adıyaman merkez Mehmet Akif Mahallesi 504. sokak içerisinde bulunan evlerinin 2. katının balkonunda dengesini kaybeden Ali Osman Ulum (33), aşağıya düşerek ağır yaralanmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ulum, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ve burada tedavi altına alınmıştı. Ali Osman Ulum, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ulum'un cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Hastane 3-sayfa Sağlık

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