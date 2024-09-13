Adıyaman'da Yüksekten Düşen Kişi Hastanede Yaşam Savaşı Veriyor

Adıyaman'da, yüksekten düşen kişi kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Mehmet Akif Mahallesi 504. Sokak içerisinde bulunan evlerinin 2.katının balkonunda dengesini kaybeden Ali Osman Ulum, aşağıya düştü. Yüksekten düşen Ulum, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ali Osman Ulum'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu yaşam savaşı verdiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN