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Adıyaman'da Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Adıyaman'da Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Gölbaşı ilçesinde bir yolcu otobüsünde yapılan denetimde, iki yolcunun üzerinde toplam 36,61 gram metamfetamin bulundu. Şahıslar gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir yolcu otobüsündeki iki yolcunun üzerinden uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Büro Amirliği ekiplerince durdurulan bir yolcu otobüsünde denetim yapıldı. Yapılan incelemelerde V.K. ve O.T. isimli şahısların üzerinde 36,61 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken çok sayıda sabıka kayıtları bulunan her iki şahıs gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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