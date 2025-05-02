İstanbul'da bir deprem daha! Büyüklüğü düşük olsa da korkuttu

İstanbul'da bir deprem daha! Büyüklüğü düşük olsa da korkuttu
Depremde ölenlerin altınlarını çalan polis ihraç edildi

Depremde ölenlerin altınlarını çalan polis ihraç edildi
İki ünlü su firmasına Rekabet Kurulu'ndan ceza

Yaptıkları yanlarına kalmadı! İki ünlü su firmasına büyük ceza
Çalıştığı zincir markette mesai arkadaşı tarafından darbedildi

Zincir market kamerasına yansıyan görüntü infial yarattı

Adıyaman'da Yol Vermeme Kavgası: 1 Yaralı

Adıyaman'da Yol Vermeme Kavgası: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman merkez Sıratut Mahallesi'nde husumetli iki grup arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada Abdurrahman D. isimli bir kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olay sonrası kaçan şahısların yakalanması için polis çalışma başlattı.

Adıyaman'da daha önceden aralarında husumet olan şahıslar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sıratut Mahallesi Öğretmenevi yakınlarında husumetli oldukları öğrenilen iki grup arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda Abdurrahman D., isimli kişi darp neticesi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavga sonrası olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için ise polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.