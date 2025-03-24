Adıyaman'da Yol Verme Tartışması Sopalı Saldırıyla Sonlandı

Adıyaman'da, yol verme meselesinden dolayı sürücüler arasında tartışma çıktı. Bir sürücü aracın bagajından sopalar çıkararak saldırmaya kalktı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Caddesi Sümer Meydanı yakınlarında iki araç sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası sürücüler araçlarından indi. Aracından inen sürücülerden biri aracının bagajından sopalar çıkararak tartıştığı sürücüye vurmak istedi. Bu esnada çevrede bulunan vatandaşlar olaya müdahale etti. Vatandaşların iknaları sonrasında her iki araç sürücüsü araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. Şahısların araçlarını çekmesiyle trafik akışı yeniden devam etti. - ADIYAMAN