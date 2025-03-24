Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin

Sokak olayları, Erdoğan'ı çok kızdırdı! Özgür Özel'e çağrısı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a 'pamuk şeker' tepkisi

Mansur Yavaş'ın "pamuk şeker" çıkışına Erdoğan'dan sert tepki
Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
BM, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı

İsrail'in yeniden başlayan saldırıları BM'yi korkuttu

Adıyaman'da Yol Verme Tartışması Sopalı Saldırıyla Sonlandı

Adıyaman'da Yol Verme Tartışması Sopalı Saldırıyla Sonlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da yol verme meselesi yüzünden iki sürücü arasında çıkan tartışma sopalı saldırıya dönüştü. Vatandaşların müdahale etmesiyle olay sona erdi.

Adıyaman'da, yol verme meselesinden dolayı sürücüler arasında tartışma çıktı. Bir sürücü aracın bagajından sopalar çıkararak saldırmaya kalktı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Caddesi Sümer Meydanı yakınlarında iki araç sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası sürücüler araçlarından indi. Aracından inen sürücülerden biri aracının bagajından sopalar çıkararak tartıştığı sürücüye vurmak istedi. Bu esnada çevrede bulunan vatandaşlar olaya müdahale etti. Vatandaşların iknaları sonrasında her iki araç sürücüsü araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. Şahısların araçlarını çekmesiyle trafik akışı yeniden devam etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title