Adıyaman'da Yol Verme Tartışması Sopalı Saldırıyla Sonlandı
Adıyaman'da yol verme meselesi yüzünden iki sürücü arasında çıkan tartışma sopalı saldırıya dönüştü. Vatandaşların müdahale etmesiyle olay sona erdi.
Adıyaman'da, yol verme meselesinden dolayı sürücüler arasında tartışma çıktı. Bir sürücü aracın bagajından sopalar çıkararak saldırmaya kalktı.
Edinilen bilgilere göre, Atatürk Caddesi Sümer Meydanı yakınlarında iki araç sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası sürücüler araçlarından indi. Aracından inen sürücülerden biri aracının bagajından sopalar çıkararak tartıştığı sürücüye vurmak istedi. Bu esnada çevrede bulunan vatandaşlar olaya müdahale etti. Vatandaşların iknaları sonrasında her iki araç sürücüsü araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. Şahısların araçlarını çekmesiyle trafik akışı yeniden devam etti. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa