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Adıyaman'da Yol Verme Kavgasına Polis Müdahale Etti

Adıyaman'da Yol Verme Kavgasına Polis Müdahale Etti
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Adıyaman'da iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan kavga, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Kavga sırasında ölen ya da yaralanan olmadı.

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan yol verme kavgasına polis ekipleri müdahalede bulundu.

Edinilen bilgilere göre kavga, Hocaömer Mahallesi Sümer Meydanı yakınlarında çıktı. İki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince kavga eden şahıslara müdahale edildi. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda şahıslar polis ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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