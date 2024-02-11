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Adıyaman'da Yıldırım Düşmesi Sonucu 25 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

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Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Alidam Köyü'nde hayvancılıkla uğraşan Mustafa Y., otlatmaya götürdüğü 80 küçükbaş hayvanın üzerine yıldırım düşmesi sonucu 25 hayvan telef oldu. Durum jandarma ekiplerine bildirildi.

Adıyaman'da, yıldırım düşmesi sonucu 25 küçükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Alidam Köyünde hayvancılıkla uğraşan Mustafa Y., 80 küçükbaş hayvanın yer aldığı sürüyü, köy yakınlarında otlatmaya götürdü. Mustafa Y., akşam saatlerinde köye yeniden götürmeye çalıştığı sürünün üzerine yıldırım düştü. 80 Küçükbaş hayvanın yer aldığı sürüden 25 küçükbaş hayvan yıldırım düşmesi sonucu telef oldu. Hayvanların telef olması sonucu durum jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri incelemelerde bulundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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