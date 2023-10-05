Adıyaman'da Yıkım Sırasında Çıkan Kavgada 4 Kişi Yaralandı

Adıyaman'da, ağır hasarlı bir binanın yıkımı esnasında vatandaşlar ile yıkım ekibi arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Kavga eden şahıslar polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi ve yaralanan kişiler hastaneye götürüldü. Soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da, ağır hasarlı bir binanın yıkımı esnasında vatandaşlar ile yıkım ekibi arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesi eski Adıyaman Belediyesi yakınlarında ağır hasarlı bir binanın yıkımı esnasında yıkım ekibi ile vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Meydana gelen tartışma kısa sürede yumruk ve tekmeli kavgaya dönüştü. Kavga eden şahıslar olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahaleleri sonucunda etkisiz hale getirildi. Kavgada darp neticesi yaralanan 4 kişi ise ambulans istemeyerek polis araçlarıyla hastaneye götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN