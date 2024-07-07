Adıyaman'da Yıkılan Yapıların Ayrıştırılması Tepkilere Neden Oluyor

Adıyaman'da, özel firmalar tarafından yıkılan yapıların yerinden ayrıştırılmasından dolayı çıkan tozlar tepkilere neden oluyor.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Merkezli depremlerde Adıyaman'da ağır hasar almıştı. Yıkılması kararlaştırılan yapılar özel firmalar tarafından tek tek yıkılırken firmaların batın yığınları içerisinde kalan demirleri almak için yerinde ayrıştırma yapması vatandaşlar tarafından büyük tepkilere neden oluyor. Ayrıştırma esnasında çıkan tozlardan dolayı oldukça rahatsız olduklarını belirten vatandaşlar, yetkililerin bu durumdan dolayı gerekli denetimleri yapmalarını istedi. Tozdan dolayı pencere ve kapıları açamadıklarını aynı zamanda yıkımın bulunduğu bölgedeki cadde ile sokakları kullanamadıklarını vurgulayan vatandaşlar, "Evet hasarlı yapılar yıkılıyor ama bunun için gerekli tedbirlerin alınması da gerekiyor. Binalar yıkılırken sulama yapılmıyor, firmalar demirleri almak için yerinde ayrıştırma yapıyor. Tozdan geçilmeyen bir memleket haline geldik. Firmaların yerinde ayrıştırmasına izin verilmeyeceğini söylemişlerdi ama şuan her yerde yerinde ayrıştırma var. Depremde ölmedik ama tozdan öleceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN