Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da yerleşim alanlarına yakın çıkan anız yangını söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Merkez Vartana Bölgesi'nde yerleşim alanlarına yakın bir bölgede çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının evlere sıçramadan söndürülmesiyle olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Adıyaman'da, yerleşim alanlarına yakın çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Vartana Bölgesindeki yerleşim alanlarının yakınlarında anız yangını meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yerleşim alanlarına doğru ilerledi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda yangının evlere sıçramadan söndürülmesi rahat bir nefes aldırdı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum

CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum

 Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar

Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar

 Kızının 17 yaşındaki arkadaşını istismar etti! Suçlamaları reddeden baba tutuklandı

Kızının 17 yaşındaki arkadaşını istismar etti! Suçlamaları reddeden baba tutuklandı

 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler

380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title