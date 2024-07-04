Adıyaman'da yerleşim alanlarına yakın çıkan anız yangını söndürüldü

Adıyaman'da, yerleşim alanlarına yakın çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Vartana Bölgesindeki yerleşim alanlarının yakınlarında anız yangını meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yerleşim alanlarına doğru ilerledi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda yangının evlere sıçramadan söndürülmesi rahat bir nefes aldırdı. - ADIYAMAN