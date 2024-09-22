Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da Yerde Hareket Etmeyen Şahıs Panik Yarattı

Adıyaman'da Yerde Hareket Etmeyen Şahıs Panik Yarattı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da bir vatandaşın yerde hareketsiz yattığını gören çevredekiler durumu acil servise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahalede bulundu, ancak şahıs hastaneye gitmeyi reddetti.

Adıyaman'da, yerde hareketsiz bir şekilde yatan şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Yeni Mahalle 26188 Sokak içerisinde bir şahsın yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince şahsa müdahale edildi. M.Y., isimli şahıs yapılan tedavisinin ardından hastaneye gitmeyi ret etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Acil Servis Güvenlik 3-sayfa Sağlık

Nevzat Bahtiyar'ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi! 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır'da aldı

3 kişilik özel ekip şehre girdi, cezaevindeki aile üyelerine sıra dışı önlem getirildi

 Ankara bu iddiayı konuşuyor: Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor

Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor

 Küresel kriz onları da vurdu! Alman otomotiv devi resmen iflas etti

Kriz onları da vurdu! Alman otomotiv devi resmen iflas etti
Yiğit Bulut isim vermeden Ali Koç'u hedef aldı: Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan Galatasaray maçıyla ilgili olay mesaj
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sima Tarkan kimdir, kaç yaşında? Sima Tarkan evleniyor mu, eşi kim? Masterchef 22 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef'te 21 Eylül eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 | Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 22 Eylül noterler çalışıyor mu? Pazar günü eczaneler açık mı, kapalı mı? 22 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler! Resmi Gazete bugün (22 Eylül) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Fenerbahçe-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Galatasaray maç sonucu! Fenerbahçe-Galatasaray maçından kareler! Derbi maçından unutulmaz anlar… Galatasaray- Fenerbahçe derbi maçı kaç kaç? Galatasaray- Fenerbahçe maç özeti! Edin Dzeko kimdir? Edin Dzeko kaç yaşında ve nereli? Gabriel Sara kimdir? Gabriel Sara kaç yaşında ve nereli? Gabriel Sara istatistikleri!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });