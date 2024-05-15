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Adıyaman'da Yer Altı Mağarasına Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı

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Adıyaman merkeze bağlı Kavalı Köyünde otlatılan bir keçi, yer altı mağarasına girerek mahsur kaldı. AFAD ekiplerinin operasyonuyla keçi kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.

Adıyaman'da yer altı mağarasına girerek mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerinin yaptığı operasyonla kurtarıldı.

Adıyaman merkeze bağlı Kavalı Köyünde Abdurrahman Ali'ye ait bir keçi otlatıldığı sırada yer altı mağarasına girdi. Mağaradan çıkarılamayan keçi için 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından AFAD ekipleri keçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yer altı mağarasına giren ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda keçiyi kurtardı. Herhangi bir yaralanması bulunmayan keçi daha sonra sahibine teslim edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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