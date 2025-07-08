Adıyaman'da Yeni Yapı Yangınından Korkutan Manzara

Adıyaman'da, yapımı yeni tamamlanan bir binanın tepesinde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere Bölgesinde yapımı yeni tamamlanan bir binanın tepesinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda binada hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN