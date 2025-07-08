Adıyaman'da Yeni Yapı Yangınından Korkutan Manzara
Adıyaman'da yapımı yeni tamamlanan bir binanın tepesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı, ancak binada hasar meydana geldi.
Adıyaman'da, yapımı yeni tamamlanan bir binanın tepesinde çıkan yangın korkuttu.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere Bölgesinde yapımı yeni tamamlanan bir binanın tepesinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda binada hasar meydana geldi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa