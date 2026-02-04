Haberler

Yayaya yol vermek isterken çarpıştılar: 3 yaralı

Yayaya yol vermek isterken çarpıştılar: 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da bir otomobil, yayaya yol vermek için duran başka bir araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, yayaya yol vermek için duran otomobile bir başka otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 02 AJ 918 plakalı otomobille seyir halinde olan Yusuf K., Atatürk Bulvarı İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya Cemile B'ye, yol vermek istedi. Bu esnada arkadan gelen Hüseyin O., idaresindeki 02 AEN 863 plakalı otomobil, duran otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle, duran otomobil de ilerleyerek yayaya çarptı. Meydana gelen kazada her iki araç sürücüsü ile yaya Cemile B., yaralandı. Yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü

İran'dan peş peşe savaş başlatacak hamleler! ABD ordusu anında vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Dünyanın konuştuğu sapık milyarderle ilgili Türkiye'den ilk somut adım
Çekdar Orhan ve Amedspor, 'Saç Örme' gol sevinci nedeniyle FFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'e çıkma hayali kuran takım ve futbolcusuna bir şok daha
Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı

Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı
Ademola Lookman'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler

Lookman'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıran sözler
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Dünyanın konuştuğu sapık milyarderle ilgili Türkiye'den ilk somut adım
Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Süper Lig devinin yeni golcüsü İstanbul'a geliyor
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı

Şanlı bayrağımıza alçak saldırı