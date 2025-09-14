Haberler

Adıyaman'da Yaya Trafik Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Adıyaman'da Yaya Trafik Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan bir kişiye hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanma olayı gerçekleşti. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolun karşı tarafın geçmeye çalışan yaya, hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu üzerindeki 1 Nisan Bulvarı'nda gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, karşıya geçmek isteyen Osman Etker'e, sürücüsü öğrenilemeyen 49 ABG 145 hafif ticari araç çarptı. Meydana gelen kazada Osman Etker yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Osman Etker'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Edis'in spor görüntülerine Demet Akalın kayıtsız kalamadı

Edis'in spor görüntülerine Demet Akalın kayıtsız kalamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz

Takip cihazı taktırdığı aracın önünü trafikte kesip tehditler savurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.