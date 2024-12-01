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Adıyaman'da Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı

Adıyaman'da Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı
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Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya otomobil çarptı. Yaralanan H.Y., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da yolun karşısına geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Atatürk Bulvarı Kent Meydanı yakınlarında meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmem isteyen H.Y.'ye sürücüsü öğrenilemeyen 34 YR 7493 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan H.Y. isimli yaya yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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