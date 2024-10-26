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Adıyaman'da Yaya Motosikletin Çarpması Sonucu Yaralandı

Adıyaman'da Yaya Motosikletin Çarpması Sonucu Yaralandı
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Adıyaman'da karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yaya, motosikletin çarpması sonucu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da karşıdan karşıya geçmek isteyen yaya motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Fatih Mahallesi İtfaiye Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi.

Karşıdan karşıya geçmek isteyen Müslüm K'ya, Y.T idaresindeki 02 AEZ 099 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Müslüm K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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