Adıyaman'da Yaya Kazası: Otomobil Sürücüsü Kaçtı

Adıyaman'da yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 2 yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Otomobil sürücüsü aracını bırakarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Gazihandede Caddesi yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Ülkü Ö. ile Ramazan Yavuz K.'ya sürücüsü tespit edilemeyen 02 ABC 873 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 yaya yaralanırken iddialara göre otomobil sürücüsü aracını bırakarak olay yerinden kaçtı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN