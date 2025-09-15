Haberler

Adıyaman'da Yaya Kazası: Osman Etker Hayatını Kaybetti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Etker'e hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanmış, hastanede yaşam mücadelesini kaybetmiştir.

Edinilen bilgilere göre, 2 gün önce Gölbaşı ilçesi 1 Nisan Bulvarı üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Osman Etker'e, sürücüsü öğrenilemeyen 49 ABG 145 hafif ticari araç çarpmıştı. Meydana gelen kazada Osman Etker ağır yaralanmış ve olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan Osman Etker, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
