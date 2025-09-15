Adıyaman'da Yaya Kazası: Osman Etker Hayatını Kaybetti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan yaya, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 2 gün önce Gölbaşı ilçesi 1 Nisan Bulvarı üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Osman Etker'e, sürücüsü öğrenilemeyen 49 ABG 145 hafif ticari araç çarpmıştı. Meydana gelen kazada Osman Etker ağır yaralanmış ve olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan Osman Etker, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN