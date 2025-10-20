Adıyaman'da Yaya Kazası: Bir Yaralı

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Ali G'ye plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan Ali G., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN