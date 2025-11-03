Adıyaman'da Yaşlı Adam Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Ö.A. idaresindeki 02 KS 902 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Börgenek köyü mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Kahraman Doğan'a (78) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Doğan yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Doğan'ın cenazesi cenaze aracıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Vatandaşlar, yolun karanlık ve tehlikeli olduğunu belirterek, bölgede sık sık benzer kazaların yaşandığını, önlem alınması gerektiğini dile getirdiler. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN