Adıyaman'da Yangın Korku Saçtı
Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi'nde bir binanın 1. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen veya yaralanan olmadı ancak binada hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Adıyaman'da bir binada çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan bir binanın 1. katında yangın çıktı. Yangın binada korkuya neden olurken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralanan olmadığı olayda binada hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa