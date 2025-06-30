Adıyaman'da Yangın Çıkan Metruk Evi Ateşe Veren Kadın, İtfaiye ve Polise Taş Attı

Adıyaman'da Yangın Çıkan Metruk Evi Ateşe Veren Kadın, İtfaiye ve Polise Taş Attı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da metruk bir evi ateşe veren kadın, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine saldırdı. Yangın sonrası ekipler zor anlar yaşadı ve kadın, polis tarafından yakalandı.

Adıyaman'da, kaldığı metruk evi ateşe veren bir kadın, yangın yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini taş yağmuruna tuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi araç muayene istasyonu yakınlarında ismi öğrenilemeyen ve akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen kadın şahıs, kalmış olduğu metruk evi ateşle verdi. Alevlerin yükselmesiyle beraber ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipler, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevre güvenliği alıp yangına müdahale etmek istediği esnada kadın şahsın taşlı saldırısına uğradı. Ekiplere zor anlar yaşatan kadın şahsın ikna etmek için ekipler yoğun çaba sarf etti. Yapılan ikna çalışmaları sonuçsuz kalınca kadın şahıs, polis ekiplerince yakalanarak polis aracına konuldu. Kadın şahsın yakalanmasının ardından ekipler alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrasında kadın şahıs polis merkezine götürülürken ekipler de olay yerinden ayrıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen transferini canlı yayında duyurdular: Kesin olarak söylüyorum...

Osimhen transferini canlı yayında duyurdular: Galatasaray...
Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grup kendi askerlerine saldırdı

Dünya bu olayı konuşuyor! İsrailliler, İsrail askerlerine saldırdı
Ünlü bebek bezi markası Türkiye pazarından çekildi

Ünlü bebek bezi markası üretimi durdurup Türkiye'den çekildi
Anlaşma tamam gibi! İşte Caner Erkin'in yeni takımı

Anlaşma tamam gibi! İşte Caner Erkin'in yeni takımı
Vincenzo Montella imzayı attı: Türk olmak isterim

Yeni sözleşmeyi imzaladı: Türk olmak isterim
Schengen vizesinde yeni dönem! Almanya itiraz hakkını kaldırıyor

Schengen vizesinde yeni dönem! İlk adım Almanya'dan geldi
Meclis'e sunulan yasa teklifi Murat Ülker'i kızdırdı: Sosyal felaketlere neden olabilir

Meclis'e sunulan yasa teklifi Murat Ülker'i küplere bindirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.