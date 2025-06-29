Adıyaman'da Yangın: 350 Dönüm Alan Yandı

Adıyaman'da Yangın: 350 Dönüm Alan Yandı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çıkan anız yangını, ormanlık alana sıçrayarak 350 dönümlük alanın yanmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen anız yangınının ormanlık alana sıçraması sonucu 350 dönümlük alan yandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Akçakaya köyü kırsalında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Meydana gelen anız yangını kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Durum üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürme çalışmaları gerçekleştirdi. Ekiplerin saatler süren çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda 350 dönümlük alan yandı. Yangında birçok ağaç ise zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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