Adıyaman'da Yangın: 2 Kişi Dumandan Zehirlendi

Adıyaman'da, bir evin odunluğunda çıkan yangında 2 kişi dumandan zehirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçesindeki odunlukta yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden ev sakinleri alevlere müdahale ederek itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen yangında dumandan etkilenen iki kişiye olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu. Dumandan zehirlenen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN